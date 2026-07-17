American Conservative призывает США сократить оборонные инвестиции в ЕС

Американское издание призывает США снизить оборонные инвестиции в ЕС, опасаясь обострения с Россией. Президент Трамп требует от Европы уважения и увеличения военных расходов, в то время как Пентагон анализирует военную мощь в регионе.
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