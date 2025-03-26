Не менее 5 выстрелов: в СКР рассказали подробности вооруженного нападения на магазин в Сочи

Не менее 5 выстрелов: в СКР рассказали подробности вооруженного нападения на магазин в СочиСледственным отделом СКР по Лазаревскому району Сочи возбуждено уголовное дело против 52-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины (ч.
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