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Новости Липецка

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В Липецкой области бензин есть на 73 АЗС 4 октября

В Липецкой области бензин есть на 73 АЗС 4 октября

Бензин АИ-100 в регионе отсутствует, действуют ограничения по госномерам и объёму топлива.В Липецкой области утром 4 октября бензин есть в наличии на 73 автозаправочных станциях (АЗС).

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