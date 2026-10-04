В Липецкой области бензин есть на 73 АЗС 4 октября

Бензин АИ-100 в регионе отсутствует, действуют ограничения по госномерам и объёму топлива.В Липецкой области утром 4 октября бензин есть в наличии на 73 автозаправочных станциях (АЗС).
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