Попеску: «Европейская интеграция Республики Молдова – миссия всей моей жизни»

«Моя работа по европейской интеграции Республики Молдова продолжается и с других позиций». Так заявил бывший министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, покинувший свой пост в январе 2024 года.
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