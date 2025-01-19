Беру два яйца и делаю "яичницу в облаке": муж сказал, что это лучший завтрак из яиц, что он пробовал

Яичница по-новому. Очень необычная подача, а как вкусно! Давно собиралась ее снять, а недавно увидела у девочки в Инстаграме и поняла – пора =) Очень уж захотелось! Яичница в облаке Желток остается немного сыроватым, как на глазунье.
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