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Будет вкусно

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Беру два яйца и делаю "яичницу в облаке": муж сказал, что это лучший завтрак из яиц, что он пробовал

Беру два яйца и делаю "яичницу в облаке": муж сказал, что это лучший завтрак из яиц, что он пробовал

Яичница по-новому. Очень необычная подача, а как вкусно! Давно собиралась ее снять, а недавно увидела у девочки в Инстаграме и поняла – пора =) Очень уж захотелось! Яичница в облаке Желток остается немного сыроватым, как на глазунье.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Симпатичное облачко и благодарный муж, что может быть лучше! 🙂
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10 час.
Ирина Федорищева
Прикольный рецептик, обязательно попробую приготовить.
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8 час.

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