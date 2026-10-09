BBC News: Абди-Вали выиграла выборы в Холборн и Сент-Панкрас

Сагал Абди-Вали из Лейбористской партии одержала победу на довыборах в округе Холборн и Сент-Панкрас, сменив экс-премьера Кира Стармера.
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