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Норвежские ученые перечислили восемь симптомов штамма «Омикрон» у привитых

Норвежские ученые перечислили восемь симптомов штамма «Омикрон» у привитых

, 18 февраля. Привитые граждане полностью не защищены от заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Определить заболевание можно с помощью восьми симптомов, сообщил европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями Eurosurveillance.

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