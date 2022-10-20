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Станислав Поздняков: «Год стал сложным для международного олимпийского движения, это стресс-тест на выносливость и самоотверженность»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о «стресс-тесте» для международного олимпийского движения.

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