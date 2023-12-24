Сестра президента Аргентины занимается управлением его деньгами

Президент Аргентины Хавьер Милей в телепередаче, вышедшей на канале Canal 13, заявил, что не управляет своими деньгами и даже не знает размера своей зарплаты, так как всеми его финансами управляет его сестра Карина Милей.
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