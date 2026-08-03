Экс-форвард минского «Динамо» отметил высокий уровень, установленный Квартальновым за три года в клубе

Бывший нападающий минского «Динамо» Артём Демков высказался о смене главного тренера в клубе. Он отметил, что за три года работы Дмитрий Квартальнов установил очень высокий уровень, который теперь трудно поддерживать.
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