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FiNE NEWS

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Экс-форвард минского «Динамо» отметил высокий уровень, установленный Квартальновым за три года в клубе

Бывший нападающий минского «Динамо» Артём Демков высказался о смене главного тренера в клубе. Он отметил, что за три года работы Дмитрий Квартальнов установил очень высокий уровень, который теперь трудно поддерживать.

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