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Пережившая непростой период Бабкина покинула Москву

Пережившая непростой период Бабкина покинула Москву

Артистка много работает, посвящает много времени своему театру, а также семье. Плюс ко всему за прошедшую неделю из жизни ушли сразу два ее близких друга – Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин.

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