Русские принялись за Семеновку: ВСУ бегут из Бердычей. Зеленский боится нового наступления, Запад ждет падения Киева: Горячая сводка СВО

Фото: mil.ruСегодня 3K прочитали Русские войска умело используют накопившиеся проблемы ВСУ, связанные с большими потерями техники и личного состава, попеременно совершая уколы на различных участках фронта.
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