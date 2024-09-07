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Суд Колумбии постановил принять меры по уничтожению бегемотов Пабло Эскобара

Суд Колумбии постановил принять меры по уничтожению бегемотов Пабло Эскобара

Колумбийский суд постановил принять «меры по уничтожению» бесконтрольно размножающихся бегемотов, произошедших от пары, завезенной в страну в 1980-х годах наркобароном Пабло Эскобаром, сообщает 7 сентября газета La Libre.

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