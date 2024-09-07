Суд Колумбии постановил принять меры по уничтожению бегемотов Пабло Эскобара

Колумбийский суд постановил принять «меры по уничтожению» бесконтрольно размножающихся бегемотов, произошедших от пары, завезенной в страну в 1980-х годах наркобароном Пабло Эскобаром, сообщает 7 сентября газета La Libre.
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