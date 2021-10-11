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Возможной причиной крушения L-410 в Татарстане назван перегруз самолета

Возможной причиной крушения L-410 в Татарстане назван перегруз самолета

Следователи начали проверку после крушения самолета L-410 с парашютистами в Татарстане, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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