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Токсичные напитки от Coca-Cola отзывают из магазинов Европы и Британии

Токсичные напитки от Coca-Cola отзывают из магазинов Европы и Британии

В напитках обнаружено превышение уровня химического хлоратаНапитки  Appletiser,  Sprite Zero, Coca-Cola, версии этих напитков без сахара и диетические напитки в банках изымаются их магазинов, ресторанов и кафе в Европе и британии.

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