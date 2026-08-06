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Операторы гексакоптеров «Мангас» сбросили противотанковые мины на опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Операторы гексакоптеров «Мангас» сбросили противотанковые мины на опорные пункты ВСУ в Запорожской области

Операторы БПЛА группировки «Восток» применили тяжелый дрон «Мангас» с противотанковыми минами для уничтожения опорных пунктов ВСУ.

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