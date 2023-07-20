Франко-немецкий исследовательский институт отчитался о первых результатах программы по созданию рельсотрона для военных кораблей

Фотография носит иллюстративный характер Специалистами франко-немецкого исследовательского института Сен-Луи были получены первые результаты программы по созданию рельсотрона – электромагнитного орудия, предназначенного для установки на военные корабли.
Популярные статьи
- Украинские источники сообщают о поражении российской ракетой эшелона с военными и техникой в Виннице
- Минобороны России: С 20 июля следующие по Черному морю в порты Украины суда будут рассматривать как перевозчиков военных грузов
- Россия продолжила нанесение комбинированных ударов по портовой и военной инфраструктуре Одессы, Черноморска и Ильчевска
Свежие комментарии