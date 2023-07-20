Военное обозрение

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Франко-немецкий исследовательский институт отчитался о первых результатах программы по созданию рельсотрона для военных кораблей

Франко-немецкий исследовательский институт отчитался о первых результатах программы по созданию рельсотрона для военных кораблей

Фотография носит иллюстративный характер Специалистами франко-немецкого исследовательского института Сен-Луи были получены первые результаты программы по созданию рельсотрона – электромагнитного орудия, предназначенного для установки на военные корабли.

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