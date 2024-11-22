Автоэксперт Михайлюта назвал иномарки, которым грозят проблемы зимой

Автоэксперт Анатолий Михайлюта перечислил иномарки, с которым могут возникнуть проблемы зимой.Владельцы некоторых моделей Jeep Cherokee с 4WD могут столкнуться с некорректной работой трансмиссии, в особенности если был протяженный период эксплуатации машины на сухом асфальте, передает «Лента.