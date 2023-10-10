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В России выросло число действующих коммерческих компаний

В России выросло число действующих коммерческих компаний

Общее количество действующих коммерческих компаний, зарегистрированных в едином госреестре РФ, в январе-сентябре текущего года увеличилось на 2,4%, до 2,672 млн, а с октября 2022 года их стало больше на 2,8%.

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