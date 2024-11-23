🎉 Торжественное мероприятие в РДК "Адлер" в честь Дня матери 🎉 В рамках Года семьи в культурном центре "Адлер" прошло праздничное событие, приуроченное к Дню матери.
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🎉 Торжественное мероприятие в РДК "Адлер" в честь Дня матери 🎉 В рамках Года семьи в культурном центре "Адлер" прошло праздничное событие, приуроченное к Дню матери.