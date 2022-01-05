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Стрелков испугался повторения на Украине Русско-Японской войны. «Кровавая пародия»

Стрелков испугался повторения на Украине Русско-Японской войны. «Кровавая пародия»

Елена Горшкова Игорь Стрелков заявил, что Украина готовится к войне с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины Зимой может начаться война с Украиной, к которой в России не готовятся, поэтому возможно повторение сценария Русско-Японской войны.

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