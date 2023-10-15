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Сыровяленая колбаса как в Испании: ставим из 1 килограмма свинины

За настоящей испанской колбасой вовсе не нужно обязательно ехать в Испанию. Испанский повар поделился рецептом домашней панчетты – колбаса заготавливается на обычной кухне и очень скоро становится главной мясной закуской на столе.

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