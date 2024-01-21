Очевидцы видели беспилотник перед взрывом в Усть-Луге, а в СБУ заявили о своем участии в инциденте

Появились новые подробности и украинский след в сегодняшнем взрыве в порту Усть-Луги.Сегодня украинские СМИ распространили информацию о предполагаемой спецоперации Службы безопасности Украины (СБУ), направленной на удар по газовому терминалу в Ленинградской области.