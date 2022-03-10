Ветераны военной службы обратились к министру обороны РФ Шойгу

"Мы, генеральные инспекторы Министерства обороны Российской Федерации, а также Российский союз ветеранов, Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, Общероссийская организация Международный союз "Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств", Клуб военачальников Российской Федерации, Межрегиональная общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы, труда Военно-строительного комплекса, воины-интернационалисты, ветераны войны и Вооруженных сил выражаем горячую поддержку и одобрение исторического решения президента России, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.