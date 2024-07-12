Дипломат Джапарова подала в отставку после скандала с выездом за границу мужа

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене и бывший первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова подала заявление об отставке после скандала, связанного с отъездом за границу ее мужа-миллиардера Геннадия Боголюбова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии