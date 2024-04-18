Салехардские таланты в центре внимания: коллективы любительского творчества получили гранты

Победителями конкурса по присуждению грантов среди самодеятельных творческих коллективов Ямала, который проводится в рамках регионального проекта «Творческие люди», стали два салехардских творческих объединений: среди детских коллективов - Центр эстрадного творчества, среди взрослых - ансамбль казачьей песни «Бешпагир».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии