Экс-теннисист Чесноков об игре Зверева с Алькарасом: я удивлен

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о победном матче немца Александр Зверева над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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