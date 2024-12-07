Кремлёв — о реванше Бетербиева и Бивола: я болею за обоих, но самое главное, что титул остался в России

Президент Международной ассоциации любительского бокса (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал реванш между российским боксёром Дмитрием Биволом и его соотечественником абсолютным чемпионом мира Артуром Бетербиевым.
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