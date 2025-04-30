Глоба составил прогноз на первые майские праздники для всех знаков — посиделки без экстрима

Астролог рассказал, как лучше провести 1, 2, 3 и 4 число. Астрология 123RF/legion-media.ruИзвестный астролог Богдан Глоба составил подробный прогноз на конец недели и рассказал, как лучше провести первые майские праздники, которые в этом году продлятся с 1 по 4 число.
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