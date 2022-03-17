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В Крыму под угрозой уничтожения оказались краснокнижные животные

В Крыму под угрозой уничтожения оказались краснокнижные животные

В Крыму под угрозой уничтожения оказались несколько видов краснокнижных животных. Об этом сообщил профессор кафедры экологии и зоологии Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Сергей Иванов.

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