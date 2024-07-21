Олигархи Рублевки объявили жесткий бойкот Дмитрию Назарову

Олигархи Рублевки до отъезда народного артиста РФ Дмитрия Назарова из России в связи с СВО нередко выступали спонсорами фильмов, в которых он снимался, а также приглашали этого популярного артиста в качестве ведущего на свои мероприятия и в России, и во Франции, где у Назарова недвижимость.