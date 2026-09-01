Сбежавшую из Мьянмы россиянку доставили в посольство России

Сбежавшую из Мьянмы россиянку Марию Ц. доставили в посольство России в Таиланде. Об этом 1 сентября рассказал заведующий консульским отделом российской дипмиссии Илья Ильин.
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