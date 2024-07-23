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Царьград

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"Хоть какую-то власть командирам дали": Генерал раскрыл 5 важнейших условий победы. Громкое обращение к Госдуме

"Хоть какую-то власть командирам дали": Генерал раскрыл 5 важнейших условий победы. Громкое обращение к Госдуме

Стало известно о рассмотрении нового закона в Госдуме, который может оказать большое влияние на происходящее в зоне Специальной Военной операции.

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