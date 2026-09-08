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Малафеев: «Сафонову будет сложно выиграть трофей Яшина из-за отношения к российским игрокам»

Малафеев: «Сафонову будет сложно выиграть трофей Яшина из-за отношения к российским игрокам»

Бывший вратарь сборной России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на трофей имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю по итогам сезона.

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