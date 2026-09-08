Малафеев: «Сафонову будет сложно выиграть трофей Яшина из-за отношения к российским игрокам»

Бывший вратарь сборной России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на трофей имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю по итогам сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аршавин поддержал...
- ВЯ Галицкий объяснил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым