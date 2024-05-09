В США напомнили о жертвах американских и советских солдат в ходе Второй мировой

Посол США Трейси напомнила о жертвах американских и советских солдат Посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси напомнила о самопожертвовании американских и советских солдат, которые сражались бок о бок в годы Второй мировой войны против общего врага.
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