Завтра похолодание до +16 ночью и +22 днём

Завтра днём станет прохладнее на 4 градуса, а ночью похолодает ещё сильнее. Как изменится погода дальше? Переходите читать подробности!Сегодня 10 сентября температура воздуха днём порадует +26 градусов.
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