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Царьград

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Пьяная челябинка на иномарке не заметила дорожного рабочего

Пьяная челябинка на иномарке не заметила дорожного рабочего

Мужчина оставался на капоте даже после остановки автомобиля.На федеральной трассе М-5 "Урал" 35-летняя жительница Челябинской области, управляя "Kia Spectra" "надела на капот" 49-летнего дорожного рабочего.

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