Муж Светланы Бондарчук рассказал о первой работе с женой в кино

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко теперь встречаются не только за семейными ужинами, но и на съемочной площадке — пара впервые вместе работает над производством фильма.
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