Агкацев о старте «Краснодара»: «Глупо нас списывать со счетов. Еще весь сезон впереди, команда только набирает обороты» 

После 2 туров «быки» с 2 очками занимают в таблице 10-е место. «После матча с «Динамо» Махачкала [0:0] болельщики списали нас со счетов? Конечно, после игры с Махачкалой они имеют право выразить недовольство, потому что игра на самом деле была плохой.