В Госдуме предложили обеспечить многодетных бесплатным доступом к новогодним мероприятиям

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова направили обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий для многодетных, малообеспеченных семей и пенсионеров.