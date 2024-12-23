В Госдуме предложили обеспечить многодетных бесплатным доступом к новогодним мероприятиям

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова направили обращение министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий для многодетных, малообеспеченных семей и пенсионеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии