Девять аферистов задержаны в РФ за финансирование ВСУ

Девять жителей разных регионов России задержаны за финансирование ВСУ путем мошенничества. Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, жертвами аферистов стали москвичи, ущерб потерпевших превысил 50 млн рублей.
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