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Царьград

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Генерал Ирана обещал жесткий ответ США и Израилю в случае агрессии

Генерал Ирана обещал жесткий ответ США и Израилю в случае агрессии

Командующий иранской армией генерал-майор Амир Хатами заявил, что любая агрессия США и Израиля будет встречена мощным ответом.

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