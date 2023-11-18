Страна и люди
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Страна и люди

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МО РФ: уничтожены арсеналы боеприпасов ВСУ в Киевской и Житомирской областях

МО РФ: уничтожены арсеналы боеприпасов ВСУ в Киевской и Житомирской областях

Российские военные уничтожили два арсенала боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны России. Ликвидированные склады располагались в районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области, говорится в сообщении.

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