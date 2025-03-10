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Царьград

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"Рособоронэкспорт" опровергает данные SIPRI о рынке экспорта вооружений РФ

"Рособоронэкспорт" опровергает данные SIPRI о рынке экспорта вооружений РФ

"Рособоронэкспорт" отрицает выводы SIPRI об утрате позиций России на рынке вооружений. Оспаривая данные института, компания утверждает, что международные эксперты недостаточно информированы для объективного анализа, так как раскрытие данных ограничено.

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