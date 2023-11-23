Овечкин забьет не больше 30 голов за сезон – так считают букмекеры. Перед регуляркой от него ждали 40+ шайб

Александр Овечкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ). Букмекеры на фоне неудачного старта сезона – 5+7 в 16 играх – снизили ожидания от нападающего «Вашингтона».