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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забьет не больше 30 голов за сезон – так считают букмекеры. Перед регуляркой от него ждали 40+ шайб

Александр Овечкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 ОТ). Букмекеры на фоне неудачного старта сезона – 5+7 в 16 играх – снизили ожидания от нападающего «Вашингтона».

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