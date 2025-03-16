Житель Уфы заплатил столичному автосалону более 3 млн за побитую и гнилую BMW Х2

Житель Уфы пожаловался на обман со стороны одного из столичных автосалонов. По словам мужчины, он решил заказать себе BMW, и сотрудники обещали ему авто в идеальном состоянии, но по факту пострадавший получил битую иномарку с кучей дефектов, сообщил Shot.