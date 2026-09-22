Россия применила "Цирконы" в ходе ночного удара по Украине

Российские Вооруженные силы ночью нанесли массированный удар по объектам на Украине, заявило Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Загрузка комментариев…