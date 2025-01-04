Из-за несработавшей сигнализации умер подброшенный священнику младенец

Безжизненное тело младенца мужского пола было обнаружено в четверг в бэби-боксе для брошенных младенцев на юге Италии, и местный священник сказал, что сигнализация, которая должна была его предупредить, не сработала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии