«Интересно и забавно»: Петры I поделились эмоциями от своего забега

Он прошел в рамках благотворительного забега от нашего издания «Бегом с Дневником» В забеге Петров I, который по традиции стал частью благотворительного забега «Бегом с Дневником», приняли участие более 100 человек.
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