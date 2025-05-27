Выплаты беременным школьницам ввели в Алтайском крае

Кроме них субсидию смогут получить студентки техникумов, колледжей и высших учебных заведений Минсоцзащиты Алтайского края 12 мая выпустило приказ о назначении единовременной выплаты по беременности ученицам школ, студенткам техникумов, колледжей и высших учебных заведений.
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